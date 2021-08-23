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Lawtrend насчитал в Беларуси 174 ликвидируемых НКО

23.08.2021 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитный центр Lawtrend насчиталв Беларуси 174 НКО, которые ликвидируются.




В списке есть и сам центр (официальное название — просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»).

Его ликвидируют по решению Мингорисполкома „ июля 2021“а, как и ряд других организаций, таких как: «ИменаМедиа», «Бизнес-школа ИПМ», «Учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа «Город Солнца» и других.

Как сообщалось, некоторые НКО ликвидируются властями через суды. Организации были зарегистрированы как в Минске, так и регионах.
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитный центр Lawtrend насчиталв Беларуси 174 НКО, которые ликвидируются.
 
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