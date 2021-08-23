Трагедия! 3-летнего малыша убило током

По предварительным данным, трое детей (3, 7 и 13 лет) находились дома, родители в это время отсутствовали. Около 19:30 старший брат услышал крик 7-летней сестры со двора. Выбежав из дома, увидел возле электрического насоса маленького брата без признаков жизни.





Соседи вызвали скорую и пытались реанимировать мальчика, но безрезультатно.





Предполагается, что ребенок прикоснулся к оголенной части электропровода насоса.