ЕАБР: промышленность Беларуси замедляется

«В июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности: рост снизился до 1,5% год к году с 6,1% в июне в условиях завершения активной фазы восстановления внешнего спроса.





Поддержала экономику в июле сфера услуг, что во многом компенсировало снижение вклада промышленности. На фоне сокращения инвестиций (минус 13,4% год к году в июле) это может указывать на оживление потребительской активности в связи с адаптацией к условиям пандемии», — говорится в отчете.





Также в нем указано, что рост ВВП Беларуси, по оценке ЕАБР, замедлился в июле до 3—3,4% год к году с около 4% месяцем ранее.







