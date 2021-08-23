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ЕАБР: промышленность Беларуси замедляется
Источник материала: Партизан
В обзоре самых важных макроэкономических событий последних дней от команды главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова сообщается, что в Беларуси годовой рост динамики обрабатывающей промышленности в июле снизился с 6,1 до 1,5%.
«В июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности: рост снизился до 1,5% год к году с 6,1% в июне в условиях завершения активной фазы восстановления внешнего спроса.
Поддержала экономику в июле сфера услуг, что во многом компенсировало снижение вклада промышленности. На фоне сокращения инвестиций (минус 13,4% год к году в июле) это может указывать на оживление потребительской активности в связи с адаптацией к условиям пандемии», — говорится в отчете.
Также в нем указано, что рост ВВП Беларуси, по оценке ЕАБР, замедлился в июле до 3—3,4% год к году с около 4% месяцем ранее.
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В обзоре самых важных макроэкономических событий последних дней от команды главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова сообщается, что в Беларуси годовой...
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