﻿ ЕАБР: промышленность Беларуси замедляется. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕАБР: промышленность Беларуси замедляется

23.08.2021 14:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В обзоре самых важных макроэкономических событий последних дней от команды главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова сообщается, что в Беларуси годовой рост динамики обрабатывающей промышленности в июле снизился с 6,1 до 1,5%.

«В июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности: рост снизился до 1,5% год к году с 6,1% в июне в условиях завершения активной фазы восстановления внешнего спроса.

Поддержала экономику в июле сфера услуг, что во многом компенсировало снижение вклада промышленности. На фоне сокращения инвестиций (минус 13,4% год к году в июле) это может указывать на оживление потребительской активности в связи с адаптацией к условиям пандемии», — говорится в отчете.

Также в нем указано, что рост ВВП Беларуси, по оценке ЕАБР, замедлился в июле до 3—3,4% год к году с около 4% месяцем ранее.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В обзоре самых важных макроэкономических событий последних дней от команды главного экономиста ЕАБР и ЕФСР Евгения Винокурова сообщается, что в Беларуси годовой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Непрыхаваны перасьлед за творчую дзейнасьць». Мастак Алесь Пушкін расказаў сваю вэрсію прычыны зьняволеньня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by