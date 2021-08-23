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Появились новые свидетельства зверств литовских пограничников – видео с избитыми мигрантами

23.08.2021 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

События в Афганистане напрямую касаются и Беларуси. Из-за конфликта резко возросло число беженцев. Их путь за светлым будущим в Европу пролегает через территорию нашей страны. Но демократические соседние страны не принимают людей, которых сами же и позвали. Дело дошло даже до провокаций на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появились новые свидетельства зверств литовских пограничников – видео с избитыми мигрантами

Очередная такая выходка зафиксирована на участке Лидского погранотряда. И это новые свидетельства зверств литовских пограничников.

Появились новые свидетельства зверств литовских пограничников – видео с избитыми мигрантами

Людей избили, а затем силой выпроводили на территорию Беларуси. У всех беженцев на теле следы жестоких побоев. По словам иностранцев, литовские силовики обходились с ними бесчеловечно.

Появились новые свидетельства зверств литовских пограничников – видео с избитыми мигрантами

Подробности в видеоматериале.

В настоящее время мигранты находятся на линии границы. Белорусская сторона оказала им первую медицинскую помощь.

 
 
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События в Афганистане напрямую касаются и Беларуси. Из-за конфликта резко возросло число беженцев. Их путь за светлым будущим в Европу пролегает через территорию...
 
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