Зарабатывает 3,5 тысячи и один раз бывал в Египте как живет комбайнер-тысячник

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

С утра до поздней ночи он пропадает в полях не ради денег – манит романтика полей. С тех пор пропустил он только одну уборочную и всегда был в лидерах по намолоту.

Возраст: 33 года.

Место жительства: агрогородок в Минской области

Семья: женат, есть дочь шести лет.

Должность: в уборочную работает комбайнером, основное место работы – водитель грузовика в частной компании.

Зарплата: около 3,5 тысячи рублей с вычетом налога за уборочную (начинается в июле и длится месяц-полтора).

«Больше 10 лет за штурвалом комбайна»

– Комбайны, поля, уборочные – все это со мной с детства. Папа работал комбайнером. С 14 лет я ходил в свое хозяйство подрабатывать помощником.

В 10 классе мы с другом решили не сдавать тестирование, а идти в колледж. Я отучился на мастера отделочных работ в Молодечно и стал строителем. Остался работать по специальности и в Минск ездил. Уже тогда понял, что большие города – это не для меня. Вся эта суматоха, движение, спешка и толкотня. Ну разве в этом можно жить спокойно?

Обстоятельства сложились так, что друг нашей семьи возглавил одно из хозяйств в районе. Стал меня уговаривать переехать из города в деревню к нему, новую технику пообещал, чтобы пошел комбайнером в хозяйство работать. И я переехал… А уже мог бы квартиру свою построить в городе. Ну да ладно, такая судьба.

Технику новую дали, поселили в коттедж, где жили молодые специалисты. Со временем женился и решил обзавестись своей недвижимостью. За этот коттедж, в котором жил, кредит платило хозяйство. Я переоформил его на себя. До сих пор этот кредит с женой платим. Общая сумма – около 250 миллионов старыми деньгами была, получается, что около 25 тысяч новыми. В месяц отдаем по кредиту около 111-115 рублей. Еще около 13 лет платить примерно 15 тысяч рублей.

С 2008 года я каждую уборочную на комбайне. Только один раз пропустил. Когда сезон уборки зерновых заканчивался, работал на МАЗе в хозяйстве. Зарплаты были разные. В несезон иногда было сложно. Еще сложнее, когда появилась семья и ребенок.

В 2014 году я перешел работать к частнику и сел за руль грузовика. Но каждый год в июле переводом оформляюсь в родное хозяйство и провожу почти два месяца в кабине комбайна. Не ради денег, просто тянет меня в поля.

Материально за этот период порою проигрываю. А в этом году, например, и жена была против. Но кто ж ее слушает?

У меня свой спортивный интерес. Взять больше тысячи тонн за уборочную, обойти всех мужиков в хозяйстве и поучаствовать в районном или областном конкурсе. Не могу без полей и комбайна. Сложно это объяснить, просто очень тянет.

«Пока колеса крутятся – денежка капает»

Так получается, что я работаю без нормального отпуска много лет. В уборочную дома бываю редко. Утром ухожу на работу – дочка еще спит, прихожу с работы после 22, уже снова спит. С семьей нормально проводим время в дождливые дни летом. А так весь в работе. Пока колеса комбайна или грузовика крутятся, денежка капает.

Оплата у нас сдельная – сколько намолотил, столько и получил. Влияет и погода, и урожайность зерновых в хозяйстве, и состояние техники. В нашем хозяйстве в этом году расценки такие: 2 рубля 42 копейки за 1 намолоченную тонну зерна. Говорят, это неплохая ставка. Есть хозяйства, где и 2 рублей за тонну не дают. В случае с рапсом коэффициент возрастает до 3 рублей 63 копеек за тонну, потому что он мельче, убирать его сложнее и дольше.

По вечерам мы узнаем, сколько заработали за день. Вчера вот сделал 80 тонн – 195 рублей в кармане.

Пока что больше за день не зарабатывал. В среднем около 100 рублей в день мне капает, из-за дождей иногда сейчас и по 40-50 рублей зарабатываю. У помощников наших немного другая схема начислений. Они помогают с починкой техники, готовят по утрам ее к выходу в поле, иногда разравнивают зерно в бункере при отгрузке. За такую работу они получают 50% от заработка комбайнера, с которым работают в паре.

Есть у нас и надбавки. В уборочную нам дают три талона ― за подготовку техники к уборочной, качество уборки и подготовку комбайна на хранение. Каждый на 100 рублей. Сделал все качественно ― плюс 300 рублей в кармане за уборочную. У меня еще ни разу такого не было, чтобы один из талонов перечеркивали.

Доплачивают, конечно, еще и тысячникам на районных «Дажынках». В прошлом году, например, мне нескольких тонн не хватило до двух тысяч. Занял третье место в районе по намолоту – за это было чуть больше 260 рублей премии.

В этом году я вместе с рапсом намолотил уже больше тысячи тонн, но уборочная еще продолжается. Хозяйство вручило призы: молочную продукцию, термос, пауэрбанк, кепку, майку, полотенце и кружки. Мелочи, а приятно.

Во времена моего отца лучших комбайнеров в районе иначе чествовали. Телевизоры давали, разную бытовую технику, люстры. Но денежные премии тоже хороши. Распоряжайся, как знаешь.

Не знаю, можно ли называть дополнительным заработком комбайнера то, что хозяйства нам еще и зерно дают. По килограмму за каждую намолоченную тонну. Кто-то продает его, кто-то сам использует. Я свои тонны родителям отдаю, потому что они хозяйство держат. У нас получается выгодный бартер: с меня корма, а они нам мясом помогают.

За уборочную (1,5-2 месяца) я зарабатываю около 3,5 тысяч рублей. Если сравнивать с заработками на грузовике, то теряю.

На грузовике около 4 тысяч могу заработать за месяц очень усердной работы. Но надо понимать, что там заработок сдельный. Сколько отвезу груза – столько и заплатят. Порой в день наматываю по 800 километров. Катаюсь по всей Беларуси. Каждая копейка трудовая. Опять же, живем в разлуке с женой и дочкой – мало видимся, устаю. Но я ведь и работаю ради семьи.

Вот как выглядит дневной заработок в самые продуктивные дни.





Жена около года назад вышла на работу после декрета. С поиском нормальной вакансии в районе у нас сложно. Каждый день теперь в райцентр ездит на работу, а дочка ходит в городской сад. Супруга зарабатывает чуть больше 500 рублей. Мой заработок плюс ее – вот и весь наш доход. По деревенским меркам очень даже неплохой. Все потому, что мы живем по принципу «кто крутится и много работает, тот всегда что-то имеет».



«Учета расходов не ведем: за растущими ценами не уследишь»

При таком темпе жизни я имею, конечно, не так много, как хотелось бы, но в целом все у нас есть. В собственности коттедж, о котором уже говорил. Недавно купили с супругой машину 2009 года без кредитов, с небольшой помощью родителей. Помимо этого авто, есть еще два, но это так, даже упоминать не буду. Ездят – и то хорошо.

Расходы у нас нерегулярные, с месяца на месяц выходит по-разному. Строгого учета не ведем: за постоянно растущими ценами все равно не уследишь.

Питание. Сажаем с женой свой огород. Но это больше развлечение, чем необходимость. Свежая зелень, овощи прямо с грядки – это мы любим. Но мы не большие фанаты посадок. Основную массу овощей по осени закупаем на ярмарках на весь год вперед. Так экономим и силы, и деньги. С мясом помогают мои родители. В среднем тратим на питание около 500-600 рублей в месяц.

Коммунальные платежи: около 250 рублей в месяц в холодное время года. В доме у нас газовое отопление. Зимой такое удовольствие обходится примерно в 60-70 рублей, летом - около 25-30 рублей.

Рассрочки на технику: примерно раз в два года берем на всю семью телефоны в рассрочку. Около 1000 рублей примерно стоят, но удается иногда сэкономить и купить по акции за 700 рублей. Мы сторонники того, чтобы менять их чаще и сильно не заморачиваться над очень дорогими моделями. Плачу по рассрочкам в среднем около 70 рублей в месяц.

Расходы на ребенка: оплата садика – 100 рублей ежемесячно с платными кружками. В этом году идем в школу. На сборы заложили больше 1000 рублей на одежду, обувь, рюкзак и концелярские товары. Плюс есть другие траты, которые пока не подсчитывали. Надо подготовить комнату к учебе, стол купить, немного освежить ремонт. Будем вкладываться во все необходимое: учеба ― это важно.

Одежда: на одежде не экономим. Что нужно, то и покупаем. Если я постоянно за рулем и могу быть в самой простой одежде, то супруга с людьми работает. Нужны всегда и новые платья, и другие красивые вещи. С дочкой – аналогично. Дети ведь быстро растут. В среднем к сезону можем закупиться на рублей 300-500, а то и больше. В зависимости от того, что нужно.

Отдых и развлечения: Поскольку работаю я много, выбираемся мы куда-то крайне редко. Вот этим летом выехали только один раз на речку искупаться. Несколько лет назад слетали на море в Египет.

Потратили пару тысяч долларов за 10 дней. Это, конечно, здорово. Но такое часто себе не позволишь.

При желании можем съездить в райцентр и за покупками, и погулять, и сходить куда-то.

Вложения в дом: Кто живет в доме, тот знает, что это настоящая пропасть. Делали аккуратный ремонт лет 6 назад: ламинат, обои, новые двери. Вложили тогда примерно $4000. Все делал сам - я же мастер отделочных работ. Живем с комфортом, но иногда уже хочется все поменять. И так по кругу. Но времени пока нет свободного.

В следующем году тоже планирую пойти на уборочную, если все будет хорошо. У меня новый комбайн, второй год как получил. Техника радует, работа тоже не в тягость. К тому же, в Беларуси сейчас не хватает 1,5 тысячи комбайнеров. Молодежь идти работать в хозяйство не хочет. Но должен же кто-то хлеб убирать. Вот и хожу каждый год еще ради этого.