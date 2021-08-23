Саша Филипенко: «После школы мне следовало идти в ОМОН»

Источник материала: Салiдарнасць

Писатель с юмором прокомментировал последние печальные события.





«Европейский Гуманитарный Университет, в который я когда-то поступил в Минске, закрыли по политическим причинам, – пишет Саша Филипенко. – «Бард Колледж», диплом которого я получил дистанционно и который сотрудничал со Смольным институтом свободных искусств и наук в Петербурге, в который я переехал после закрытия ЕГУ, генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией.

Телеканал «Дождь», на котором я работал ведущим, признан иностранным агентом .

Спектакль по моему роману «Бывший сын» запрещен в Минске.

Пьеса «Тихари» — тоже.

Судя по всему, после школы мне следовало идти в ОМОН — того и гляди распустили бы».

Напомним, «Дождь», главный независимый телеканал России, на прошлой неделе признали «иностранным агентом». Это значит, что у телеканала могут начаться проблемы с вещанием канала в кабельных сетях, от сотрудничества с ним могут отказаться многие рекламодатели, опасающиеся рисков.

«Общество умнее дедов». Писатель Саша Филипенко – о Беларуси год спустя