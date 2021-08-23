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Саша Филипенко: «После школы мне следовало идти в ОМОН»
23.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Писатель с юмором прокомментировал последние печальные события.
«Европейский Гуманитарный Университет, в который я когда-то поступил в Минске, закрыли по политическим причинам, –
Телеканал «Дождь», на котором я работал ведущим,
Спектакль по моему роману «Бывший сын» запрещен в Минске.
Пьеса «Тихари» — тоже.
Судя по всему, после школы мне следовало идти в ОМОН — того и гляди распустили бы».
Напомним, «Дождь», главный независимый телеканал России, на прошлой неделе признали «иностранным агентом». Это значит, что у телеканала могут начаться проблемы с вещанием канала в кабельных сетях, от сотрудничества с ним могут отказаться многие рекламодатели, опасающиеся рисков.
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Писатель с юмором прокомментировал последние печальные события.
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