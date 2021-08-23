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Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка из-за санкций

23.08.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ОАО Беларусбанка и Белинвестбанка на уровне «B» с негативным прогнозом и отозвало свои рейтинги.

Решение отозвать рейтинги двух белорусских госбанков последовало за санкциями ЕС, введенными в отношении режима Лукашенко 24 июня 2021 года.

«Fitch отозвало рейтинги обоих банков по причине санкций и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое покрытие для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций», - говорится в пресс-релизе агентства.

Подтвержденные рейтинги госбанков соответствуют суверенному рейтингу Беларуси и негативному прогнозу.

 
 
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Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ОАО Беларусбанка и Белинвестбанка на уровне «B» с негативным прогнозом и...
 
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