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Лукашенко про Афганистан: «Посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать». Это неправильно

23.08.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался на внеочередную сессию. Она проходит под председательством президента Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко про Афганистан: «Посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать». Это неправильно

Тема очевидна – события в Афганистане. Президент Беларуси подчеркнул: ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. И здесь важно услышать мнения и оценки союзников по ОДКБ. Что будет дальше, какова обстановка на внешних границах организации, какие первоочередные и последующие шаги необходимо предпринять по нейтрализации возникающих угроз? Учитывая общую границу стран ОДКБ с Афганистаном, решать их нужно незамедлительно.  

Лукашенко про Афганистан: «Посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать». Это неправильно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь очень правильно прозвучало опять же из уст президента России, что нам надо выработать общую позицию. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе, к чему нас призывает Эмомали Шарипович, подготовить эту общую позицию. Давайте будем искреннее, пока она выражается в «давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать». Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь выступившими передо мной ораторами, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно.

Лукашенко про Афганистан: «Посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать». Это неправильно

События в Афганистане напрямую касаются и Беларуси. Из-за конфликта резко возросло число беженцев. Их путь за светлым будущим в Европу пролегает через территорию нашей страны. Но демократические соседние страны не принимают людей, которых сами же и позвали. Дело дошло даже до провокаций на границе.

 
 
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Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался на внеочередную сессию. Она проходит под председательством президента Таджикистана, сообщили в программе Новости...
 
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