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В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время

23.08.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Еврокомиссии заявили, что членство Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время

Там заверили, что поддерживают работу официального Киева в этом направлении, но это вопрос политический. Решение о том, быть или не быть Украине в Евросоюзе, должны единогласно принять все 27 стран.

В Еврокомиссии заявили, что не видят Украину членом ЕС в ближайшее время

Вот на этом этапе и могут возникнуть проблемы, поскольку внутри ЕС так и не выработали единого мнения, расширяться ему или нет. И дело даже не в Украине. Просто внутри Союза нет союзного согласия по этому вопросу.

 
 
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Новости Украины. В Еврокомиссии заявили, что членство Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там заверили, что...
 
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