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Более 1300 фур скопилось на границе
Источник материала: Навiны
Большие очереди на границе Беларуси с Литвой продолжают оставаться.
По данным Госпогранкомитета на 14:00 здесь скопилось более 1080 грузовиков:
Более 240 фур стоит на польском направлении:
На этом фоне «пустой» выглядит граница с Латвией:
Урбаны — более 30.
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Большие очереди на границе Беларуси с Литвой продолжают оставаться.
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