Более 1300 фур скопилось на границе

Большие очереди на границе Беларуси с Литвой продолжают оставаться.





По данным Госпогранкомитета на 14:00 здесь скопилось более 1080 грузовиков:

Привалка — более 340;

Каменный Лог — более 270;

Бенякони — более 190;

Котловка — более 180;

Видзы — более 100.

Более 240 фур стоит на польском направлении:

Брузги — более 150;

Берестовица — более 70;

Козловичи — более 20.

На этом фоне «пустой» выглядит граница с Латвией:

Урбаны — более 30.