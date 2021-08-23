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Более 1300 фур скопилось на границе

23.08.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Большие очереди на границе Беларуси с Литвой продолжают оставаться.

Более 1300 фур скопилось на границе

По данным Госпогранкомитета на 14:00 здесь скопилось более 1080 грузовиков:

  • Привалка — более 340;
  • Каменный Лог — более 270;
  • Бенякони — более 190;
  • Котловка — более 180;
  • Видзы — более 100.

Более 240 фур стоит на польском направлении:

  • Брузги — более 150;
  • Берестовица — более 70;
  • Козловичи — более 20.

На этом фоне «пустой» выглядит граница с Латвией:

Урбаны — более 30.

 

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Большие очереди на границе Беларуси с Литвой продолжают оставаться.
 
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