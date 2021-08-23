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Самолет Ryanair / Reuters

"Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам. Департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами", — добавил Сикорский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Группа ICAO для расследования посадки RyanAir прибыла в Беларусь Министр транспорта пообещал, что Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам.

23 августа представители ICAO провели рабочее совещание с министром транспорта и коммуникаций, директором Департамента по авиации, представителями межведомственной комиссии Беларуси, а также руководителями авиационных организаций.Министр транспорта пообещал, что Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации, необходимым для объективного расследования инцидента.Представители ICAO планируют выезжать в авиационные организации и проводить встречи с персоналом.Предварительный отчет комиссия ICAO планирует подготовить в сентябре, итоговый — в ноябре 2021 года.Самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. После посадки силовики задержали блогераи его девушку. Белорусский официоз сначала сообщал, что приказ на посадку самолета дал лично, однако потом стали говорить, что такое решение принял пилот авиалайнера.После этого инцидента Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Ряд стран также бойкотирует воздушное пространство Беларуси.