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Группа ICAO для расследования посадки RyanAir прибыла в Беларусь
Источник материала: UDF
Самолет Ryanair / Reuters
23 августа представители ICAO провели рабочее совещание с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко, директором Департамента по авиации Артемом Сикорским, представителями межведомственной комиссии Беларуси, а также руководителями авиационных организаций.
Министр транспорта пообещал, что Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации, необходимым для объективного расследования инцидента.
"Авиационные власти Беларуси открыты для диалога и готовы оказать всестороннюю помощь экспертам. Департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами", — добавил Сикорский.
Представители ICAO планируют выезжать в авиационные организации и проводить встречи с персоналом.
Предварительный отчет комиссия ICAO планирует подготовить в сентябре, итоговый — в ноябре 2021 года.
Самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. После посадки силовики задержали блогера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. Белорусский официоз сначала сообщал, что приказ на посадку самолета дал лично Александр Лукашенко, однако потом стали говорить, что такое решение принял пилот авиалайнера.
После этого инцидента Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Ряд стран также бойкотирует воздушное пространство Беларуси.
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Министр транспорта пообещал, что Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам.
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