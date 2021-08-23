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У двух крупных белорусских госбанков агентство Fitch отозвало рейтинги
Источник материала: UDF
Беларусбанк / Еврорадио
"Fitch отозвало рейтинги обоих банков по причине санкций и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитические материалы для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций", — говорится в заявлении агентства.
При этом в Fitch Ratings долгосрочные рейтинги этих двух банков очертили на уровне "B" (негативный прогноз). Это объясняется тем, что у самой Беларуси низкие международные резервы, а также тем, что Минску ограничили доступ к кредитам ЕС в результате санкций.
На рейтинг таких агентств, как Fitch Ratings, ориентируются мировые институты, когда принимают решение о возможном сотрудничестве с тем или иным банком.
Кстати, когда Беларусбанк попал под санкции ЕС, австрийский Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с ним.
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На рейтинг таких агентств, как Fitch Ratings, ориентируются мировые институты.
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