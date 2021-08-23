Источник материала: UDF



Беларусбанк / Еврорадио

"Fitch отозвало рейтинги обоих банков по причине санкций и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитические материалы для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций", — говорится в заявлении агентства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У двух крупных белорусских госбанков агентство Fitch отозвало рейтинги На рейтинг таких агентств, как Fitch Ratings, ориентируются мировые институты.