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У двух крупных белорусских госбанков агентство Fitch отозвало рейтинги

23.08.2021 14:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У двух крупных белорусских госбанков агентство Fitch отозвало рейтинги
Беларусбанк / Еврорадио
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух белорусских государственных банков — Беларусбанка и Белинвестбанка. Причиной стали санкции ЕС, под которые попали эти финансовые учреждения.

"Fitch отозвало рейтинги обоих банков по причине санкций и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитические материалы для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций", — говорится в заявлении агентства.


При этом в Fitch Ratings долгосрочные рейтинги этих двух банков очертили на уровне "B" (негативный прогноз). Это объясняется тем, что у самой Беларуси низкие международные резервы, а также тем, что Минску ограничили доступ к кредитам ЕС в результате санкций.


На рейтинг таких агентств, как Fitch Ratings, ориентируются мировые институты, когда принимают решение о возможном сотрудничестве с тем или иным банком.

Кстати, когда Беларусбанк попал под санкции ЕС, австрийский Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с ним.
 
Теги: Минск
 
 
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На рейтинг таких агентств, как Fitch Ratings, ориентируются мировые институты.
 
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