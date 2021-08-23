Источник материала: UDF



Вероника Цепкало (с поднятой рукой), за ней — Светлана Тихановская и Мария Колесникова / Еврорадио

"Почему сменили столько стран? Сначала хотели объехать все страны по периметру Беларуси (Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия), чтобы встретиться с руководством этих стран и рассказать о ситуации в нашей стране. Так и получилось", — объясняет Вероника.

"У Греции была открытая позиция, которую я сейчас и буду занимать. Я работала в течение последних 10-11 лет в крупной IT-компании. В Беларуси у меня была региональная роль, я отвечала за партнерские каналы в странах СНГ, включая Беларусь. Сейчас по объективным

"Если говорить лично о нас, мы ни копейки помощи со стороны за это время не получили. Именно поэтому мы решили, что я тоже должна вернуться на работу, ведь нам нужно за что-то жить, кормить своих детей, именно поэтому я перевелась из Беларуси в Грецию, где была открыта позиция в рамках компании, на которую я работаю последние 10 лет. Моя позиция связана с бизнес-развитием, я отвечаю за маркетинг в нашей компании", — добавляет женщина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семья Цепкало переехала из Латвии в Грецию По словам Вероники, семья Цепкало последний год живет на личные сбережения.

По словам женщины, за год и четыре месяца, которые прошли с начала избирательной кампании, они были в России, Украине, Польше и Латвии.В последнее время семья Цепкало жила в Латвии, но около недели назад переехала в Грецию, где Вероника получила работу.причинам я не могу находиться в Беларуси, именно поэтому я начала искать работу", — рассказывает она.По словам Вероники, семья Цепкало последний год живет на личные сбережения, а также на то, что Валерий Цепкало зарабатывает как международный IТ-консультант.