ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларусь прибыли представители ICAO для расследования инцидента с Ryanair

23.08.2021 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Группа ICAO прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair.



Сегодня состоялось рабочее совещание с представителями группы ИКАО по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair 23 мая в минском аэропорту с Романом Протасевичем и Софией Сапегой. 

В совещании приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси, а также руководители авиационных организаций.

Алексей Авраменко отметил, что «Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента», сообщает БелТА.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа ICAO прибыла в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менск прыбыла дэлегацыя ICAO для расьсьледаваньня пасадкі самалёта Ryanair 23 траўня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by