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В Минске мошенница брала предоплату за мебель и переставала выходить на связь с покупателями

23.08.2021 15:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка брала предоплату при продаже мебели и переставала выходить на связь с покупателями, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД столицы задержали женщину, которая на протяжении трех месяцев мошенническим путем похищала деньги граждан. "43-летняя минчанка действовала по следующей схеме. Она разместила объявления о продаже мебели на нескольких интернет-площадках. Потенциальные покупатели ей звонили, договаривались о продаже мебели, она брала с них предоплату от Br50 до Br170, а после не выходила на связь", - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент устанавливается общая сумма ущерба. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД столицы задержали женщину, которая на протяжении трех месяцев мошенническим путем похищала деньги граждан.
 
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