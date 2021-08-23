Чалый: Пространства для маневра у Лукашенко остается все меньше — Россия постепенно дожимает

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Как коллективный Запад и коллективный Восток начали работать в одном направлении.

Аналитик Сергей Чалый заметил, как Владимир Путин опроверг позицию Александра Лукашенко.





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— Давайте внимательнее относиться к словам. Когда Путин говорит о Беларуси (на встрече с Меркель), что там «внутренний конфликт», это отрицает риторику Лукашенко о том, что это все тлетворное влияние Запада, блицкриг НАТО, танки, агенты, Украина, которая «подогревает», и т.д. Но если что, то Россия за нас вступится. Получается, что слова Путина дезавуируют всю эту повестку, — отметил аналитик в эфире Еврорадио . — Два вот этих слова говорят о том, что, первое, конфликт — внутренний, а, во-вторых, что конфликт никуда не делся.

Сама же Россия не считает свое вмешательство внешним, считает внутренним. Встреча с Меркель — это небольшой успех Путина, потому что последние тренды как раз были в сторону того, что белорусский вопрос все больше решается без России .

И даже Светлана Тихановская начала говорить, это раньше мы думали, что без России ничего не решится, сейчас мы думаем, что Россия может быть поставлена перед фактом, когда все произойдет. Это говорит о большом успехе на западном направлении. Поэтому Путин сейчас пытается вернуть себе релевантность в разговоре с сильными мира сего относительно того, как решается судьба Беларуси.

Комментируя белорусско-российские отношения на данном этапе, Чалый обратил внимание на то, что означает отмена указа, который предоставлял льготы для ввозимых для последующего экспорта товаров.





— Мишустину была поручена унификация работы по белорусскому направлению. Он на протяжении полугода занимается закрытием тех дыр, которые специально создавались и бюджет России на этом терял большие деньги . Значит, на этом кто-то зарабатывал.

Очевидно, что это были какие-то специальные люди в России и специальные люди у нас.

Вся суть в экономической сфере интеграции между Беларусью и Россией была созданием такого рода разниц во внешнеэкономическом законодательстве, которое бы позволяло строить такого рода схемы. И, к сожалению, это затмевало всю остальную логику интеграции.

Отмена этого указа о предоставлении льгот НДС для товаров, ввозимых на территорию Беларуси с целью последующего экспорта, я думаю, ведет к тому, что этот «офшор» будет постепенно закрываться. То есть, Россия готова наступить на мозоли каких-то специальных людей ради того, чтобы закрыть эти дырки для своего собственного бюджета.

А поскольку контрагентами их специальных людей являются наши специальные люди, назначенные и аффилированные с властями агенты по распоряжению денежными потоками, то это, конечно, удар по тому, как зарабатывали наш бюджет и «второй бюджет», тот самый резервный фонд президента.

Постепенно Россия добивается своего плана минимум, а именно — вы нам, в принципе, не нужны, поглощать мы вас не хотим и не собираемся. В то же время есть базовые условия, в том числе унификация таможенного налогового законодательства, переход на автоматизированные систем и т.д.

Но дело взятия под контроль и закрытия этих дыр движется неумолимо. И в этом смысле пространства для маневра у Лукашенко остается все меньше. При этом все разговоры о продлении сроков нахождения на нашей территории российских военных объектов — это просто попытка набрать хоть каких-то страничек в папку для Путина.

А так она весьма бедна, и мы видим, что Россия постепенно дожимает. Это не угроза суверенитету, это угроза конкретно вот этим схемам, — считает Чалый.

Он пришел к выводу, что подобными действиями Россия добивается того же, чего и остальные страны, вводя санкции против белорусского режима.

— Получается, что, имея совершенно разные цели, условный коллективный Запад и условный коллективный Восток работают по факту в одном и том же направлении. Они ухудшают благосостояние и условия для функционирования вот этих специально приближенных к телу императора людей, через которых и работали серые схемы и наполнение этого второго бюджета.

И Путин, и Байден работают на то, ради чего задумывались все санкции. На то, чтобы через людей, которые имеют доступ к телу, донести мысль о том, что имеет смысл остановиться и развернуться. Понятно, что пока в это мало кто верит, но смысл этих действий именно такой, — полагает аналитик.

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