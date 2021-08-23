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Чалый: Пространства для маневра у Лукашенко остается все меньше — Россия постепенно дожимает
23.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как коллективный Запад и коллективный Восток начали работать в одном направлении.
Аналитик Сергей Чалый заметил, как Владимир Путин опроверг позицию Александра Лукашенко.
Фото lookmytrips.com
— Давайте внимательнее относиться к словам. Когда
Сама же Россия не считает свое вмешательство внешним, считает внутренним.
И даже Светлана Тихановская начала говорить, это раньше мы думали, что без России ничего не решится, сейчас мы думаем, что Россия может быть поставлена перед фактом, когда все произойдет. Это говорит о большом успехе на западном направлении. Поэтому Путин сейчас пытается вернуть себе релевантность в разговоре с сильными мира сего относительно того, как решается судьба Беларуси.
Комментируя белорусско-российские отношения на данном этапе, Чалый обратил внимание на то, что означает отмена указа, который предоставлял льготы для ввозимых для последующего экспорта товаров.
— Мишустину была поручена унификация работы по белорусскому направлению. Он на протяжении полугода занимается закрытием тех дыр, которые специально создавались и
Очевидно, что это были какие-то специальные люди в России и специальные люди у нас.
Вся суть в экономической сфере интеграции между Беларусью и Россией была созданием такого рода разниц во внешнеэкономическом законодательстве, которое бы позволяло строить такого рода схемы. И, к сожалению, это затмевало всю остальную логику интеграции.
Отмена этого указа о предоставлении льгот НДС для товаров, ввозимых на территорию Беларуси с целью последующего экспорта, я думаю, ведет к тому, что этот «офшор» будет постепенно закрываться. То есть, Россия готова наступить на мозоли каких-то специальных людей ради того, чтобы закрыть эти дырки для своего собственного бюджета.
А поскольку контрагентами их специальных людей являются наши специальные люди, назначенные и аффилированные с властями агенты по распоряжению денежными потоками, то это, конечно, удар по тому, как зарабатывали наш бюджет и «второй бюджет», тот самый резервный фонд президента.
Постепенно Россия добивается своего плана минимум, а именно — вы нам, в принципе, не нужны, поглощать мы вас не хотим и не собираемся. В то же время есть базовые условия, в том числе унификация таможенного налогового законодательства, переход на автоматизированные систем и т.д.
Но дело взятия под контроль и закрытия этих дыр движется неумолимо. И в этом смысле пространства для маневра у Лукашенко остается все меньше. При этом все разговоры о продлении сроков нахождения на нашей территории российских военных объектов — это просто попытка набрать хоть каких-то страничек в папку для Путина.
А так она весьма бедна, и мы видим, что Россия постепенно дожимает. Это не угроза суверенитету, это угроза конкретно вот этим схемам, — считает Чалый.
Он пришел к выводу, что подобными действиями Россия добивается того же, чего и остальные страны, вводя санкции против белорусского режима.
— Получается, что, имея совершенно разные цели, условный коллективный Запад и условный коллективный Восток работают по факту в одном и том же направлении. Они ухудшают благосостояние и условия для функционирования вот этих специально приближенных к телу императора людей, через которых и работали серые схемы и наполнение этого второго бюджета.
И Путин, и Байден работают на то, ради чего задумывались все санкции. На то, чтобы через людей, которые имеют доступ к телу, донести мысль о том, что имеет смысл остановиться и развернуться. Понятно, что пока в это мало кто верит, но смысл этих действий именно такой, — полагает аналитик.
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Как коллективный Запад и коллективный Восток начали работать в одном направлении.
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