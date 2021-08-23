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СМИ: папа Франциск может отречься от престола
Источник материала: Навiны
Папа римский Франциск задумывается о том, чтобы покинуть престол. Это связано с состоянием его здоровья.
Как пишет Libero, в Ватикане в последнее время не редки разговоры о скорой конклаве.
В декабре понтифику исполнится 85 лет. Столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот решил уйти в отставку.
Напомним, 5 июля сообщалось, что папа Франциск перенес перенес операцию по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки.
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Папа римский Франциск задумывается о том, чтобы покинуть престол. Это связано с состоянием его здоровья.
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