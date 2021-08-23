ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: папа Франциск может отречься от престола

23.08.2021 15:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Папа римский Франциск задумывается о том, чтобы покинуть престол. Это связано с состоянием его здоровья.

СМИ: папа Франциск может отречься от престола

Как пишет Libero, в Ватикане в последнее время не редки разговоры о скорой конклаве.

В декабре понтифику исполнится 85 лет. Столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот решил уйти в отставку.

Напомним, 5 июля сообщалось, что папа Франциск перенес перенес операцию по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки.

 

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папа римский Франциск задумывается о том, чтобы покинуть престол. Это связано с состоянием его здоровья.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наша Нива: Европейские партнеры требуют от нового собственника МТБанка доказать, что сделка не фиктивная
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by