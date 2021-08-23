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«Западные банки потребовалидоказательств того, что сделка не фиктивная. Они не хотят иметь дела с санкциями. Под доказательствами подразумеваются подтверждения того, что сделка планировалась до введения санкций против Олексина и до того, как даже о таких планах стало известно. Речь идет о сроке в два года до завершения сделки», — сообщили «Нашей Ниве» сведущие банкиры.

«Обычно, когда начинаются переговоры о продаже крупного бизнеса, в том числе банков, стороны подписывают договор о неразглашении, ведь инвестору нужно раскрыть всю отчетность. Но вы можете не договориться, и вот чтобы раскрытые документы не начали «играть», подписывается договор, при этом присутствуют свидетели: юристы, нотариусы. Происходит оценка активов с другой стороны, что тоже как-то документально оформляется. Если новому собственнику банка удастся предоставить таких людей, проблем можно избежать», — говорят банкиры.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейские партнеры требуют от нового собственника МТБанка доказать, что сделка не фиктивная - СМИ Что может послужить в качестве доказательств?

До сих пор в бизнес-кругах нет согласия, как рассматривать сделку по покупке банка: кто-то считает, что это декоративный акт, другие говорят, что Абдо мог посягнуть на приятную цену, ведь бизнес Олексина попал под санкции.Как стало известно, несмотря на то, что банк больше не принадлежит структурам подсанкционного бизнесмена, вопросы со стороны европейских партнеров возникают.Что может послужить в качестве доказательств?Напомним, на прошлой неделе в связи с американскими санкциями прекратил валютные переводы и обслуживание карточек VISA Абсолютбанк.