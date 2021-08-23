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Испытания в самых экстремальных условиях. Какими будут АрМИ-2021?

23.08.2021 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Армейские международные игры расширяют географию. Более 6 000 участников из 43 стран будут соревноваться на тематических полигонах. Конкурсы пройдут на территории 11 стран. В том числе в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания в самых экстремальных условиях. Какими будут АрМИ-2021?

Испытания проводятся в самых экстремальных условиях, на пределе возможностей. В 2021 году запланированы три новых конкурса. «Тактический стрелок», «Меридиан», соревнование военно-топографической службы, а также «Армия культуры», где участвуют творческие коллективы.

Испытания в самых экстремальных условиях. Какими будут АрМИ-2021?

Армейские международные игры стали совершенно новой формой военного сотрудничества. Это возможность для военных разных стран обмениваться опытом, делиться знаниями и умениями в военном деле. Также игры способствуют укреплению боевого сотрудничества между странами-участницами.

Испытания в самых экстремальных условиях. Какими будут АрМИ-2021?

В этом году на территории Беларуси пройдут конкурсы «Полярная звезда», «Снайперский рубеж» и «Уверенный прием». Среди тех, кто проверит свое мастерство, снайперы, подразделения спецназа и связисты.

 
 
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Новости Беларуси. Армейские международные игры расширяют географию. Более 6 000 участников из 43 стран будут соревноваться на тематических полигонах. Конкурсы...
 
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