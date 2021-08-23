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В Мексике от удара молнии загорелся крупный нефтезавод

23.08.2021 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В мексиканском штате Веракрус из-за удара молнии произошел пожар на крупном нефтезаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике от удара молнии загорелся крупный нефтезавод

Вначале огонь вспыхнул на технологической башне, затем перекинулся на другие здания. Для того чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось двое суток.

Чудом удалось избежать взрыва и человеческих жертв. Весь персонал был вовремя эвакуирован. Сведений о пострадавших нет.

 
 
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Новости Мексики. В мексиканском штате Веракрус из-за удара молнии произошел пожар на крупном нефтезаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вначале...
 
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