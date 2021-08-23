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В Мексике от удара молнии загорелся крупный нефтезавод
Источник материала: СТВ
Новости Мексики. В мексиканском штате Веракрус из-за удара молнии произошел пожар на крупном нефтезаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вначале огонь вспыхнул на технологической башне, затем перекинулся на другие здания. Для того чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось двое суток.
Чудом удалось избежать взрыва и человеческих жертв. Весь персонал был вовремя эвакуирован. Сведений о пострадавших нет.
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Новости Мексики. В мексиканском штате Веракрус из-за удара молнии произошел пожар на крупном нефтезаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вначале...
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