Беларусь получила $923 млн от МВФ в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда.





В понедельник, 23 августа, вступило в силу историческое по размеру распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд. Совет управляющих фонда одобрил его в начале августа.





Предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее $500 млрд впервые прозвучали весной 2020 года — на пике первой волны пандемии COVID-19.





Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса».





Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов.





Что такое SDR

Специальные права заимствования (Special drawing rights, SDR) — искусственно созданное средство для платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.





В настоящее время в обращении находятся 204 млрд SDR (эквивалентно примерно $290 млрд), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд SDR. В предыдущий раз МВФ выпускал SDR на $250 млрд в 2009 году, чтобы помочь мировой экономике справиться с последствиями глобального финансового кризиса.





Допэмиссия SDR распределена пропорционально квотам стран в МВФ — по сути, их долям в капитале фонда. Самая большая квота у США — 17,4%, у России — 2,71%. Размер квот определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов. Страны в МВФ ведут постоянную дискуссию о более справедливом распределении квот, отражающем реальный сравнительный вес экономик.

















Как можно использовать резервы SDR

Поскольку SDR не являются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы иметь возможность использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ.





Страны-участницы вправе продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать SDR в виде пожертвований. В отличие от кредитных программ МВФ, само по себе распределение SDR не несет за собой условий и обязательств.





У стран есть несколько способов монетизировать SDR:





- Обменять SDR на твердую валюту: для этого нужно заключить добровольное двустороннее соглашение со страной, которая согласится такую валюту предоставить.





- Получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. В обмен на финансовую поддержку МВФ потребует выполнения определенных условий от страны-участницы.





Есть и «экзотические» способы использования SDR. К ним прибегала, например, Украина: ее Минфин получал финансирование в гривнах у Нацбанка под залог SDR. Правительство Аргентины изучало возможность использования SDR, которые оно получит 23 августа, для сентябрьской выплаты процентов по кредиту МВФ, предоставленному в 2018 году.





Кто не получит помощь от МВФ

Несмотря на то что средства МВФ призваны в том числе помочь в глобальной борьбе против пандемии, не все страны — участницы фонда получили SDR в рамках глобального раунда. Согласно правилам фонда, он взаимодействует только со странами-членами (всего их 190), чьи правительства признаны международным сообществом. В числе изгоев оказались Венесуэла, Мьянма и Афганистан.





Венесуэле МВФ отказывает в помощи, потому что Запад официально признает президентом Хуана Гуайдо, а не фактически правящего страной Николаса Мадуро.





Транзакции с Мьянмой МВФ приостановил после того, как контроль в стране в начале 2021 года захватила военная хунта.





Афганистану фонд собирался перечислить SDR в эквиваленте около $450 млн, однако после прихода к власти талибов МВФ приостановил доступ Афганистана к SDR, сославшись на «отсутствие ясности среди международного сообщества» по поводу признания афганского правительства.





Всего Венесуэла, Мьянма и Афганистан могли бы получить новых SDR в объеме более $6 млрд. Пока эти резервные средства заморожены.





Беларусь в число стран с нелегитимными режимами по версии МВФ не попала и получила от фонда помощь в размере $923 млн, прибавив 12% к своим международным резервам. На 1 августа золотовалютные резервы Беларуси составляли $7,4 млрд.





Позицию МВФ не поменяла и недавняя встреча президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Бориса Джонсона с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.





РБК . Сама Тихановская отправила главе МВФ Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен письмо с просьбой не выдавать правящему в Беларуси режиму миллиард долларов. Экс-кандидат в президенты считает, что правительство Лукашенко будет использовать средства МВФ для «продолжения репрессий против гражданского общества», пишет





Заметим, что на момент подготовки материала о выделении средств МВФ пишет только РБК, в англоязычных источниках её пока нет.





Отметим также, что помощь от МВФ не означает поступление чистых денег, "чеки" МВФ еще нужно конвертировать в реальную валюту в зарубежном банке, что правящему в Беларуси режиму будет сделать затруднительно с учетом санкций.

Кстати, ранее советник Светланы Тихановской Франак Вячорка пояснял, что будет делать оппозиция, если МВФ все-таки выделит деньги Беларуси.

nashaniva "Даже если эти деньги будут выделены, мы все еще можем сделать так, чтобы их нельзя было обменять на твердую валюту. Есть и другой вариант - выставить условия для реализации этих средств. Например, чтобы деньги можно было потратить только на вакцины и аппараты искусственной вентиляции легких, но ни в коем случае не допустить, чтобы они поступили в бюджет режима", цитирует Вячорку











