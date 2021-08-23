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Лукашенко озабочен качеством работы своей Службы безопасности
Источник материала: АФН
Лукашенко сегодня принял с докладом начальника Службы безопасности президента РБ Дмитрия Шахраева.
«Обсуждались шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента, в том числе исходя из опыта прошлогодних событий, а также актуальных возникающих вызовов и угроз», - говорится в сообщении пресс-службы.
Шахраев также согласовал с Лукашенко кадровые перестановки и назначения в ведомстве.
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Лукашенко сегодня принял с докладом начальника Службы безопасности президента РБ Дмитрия Шахраева.
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