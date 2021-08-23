Лукашенко озабочен качеством работы своей Службы безопасности

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня принял с докладом начальника Службы безопасности президента РБ Дмитрия Шахраева.

«Обсуждались шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента, в том числе исходя из опыта прошлогодних событий, а также актуальных возникающих вызовов и угроз», - говорится в сообщении пресс-службы.

Шахраев также согласовал с Лукашенко кадровые перестановки и назначения в ведомстве.