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Венедиктов: Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в части выпуска политзаключенных
23.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Канцлер ФРГ во время встречи с президентом России просила повлиять его на правителя Беларуси, сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
— Беларусь была в повестке дня и, конечно, они (Путин и Меркель)
Напомним, в пятницу состоялась встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, во время которой президент России подчеркнул, что «противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства».
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