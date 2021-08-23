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Венедиктов: Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в части выпуска политзаключенных

23.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Канцлер ФРГ во время встречи с президентом России просила повлиять его на правителя Беларуси, сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

— Беларусь была в повестке дня и, конечно, они (Путин и Меркель) заняли прямо противоположные позиции, и я даже не сомневаюсь, что Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко, прежде всего в части выпуска политзаключенных. Даже сомнения нет. Скажем так, я знаю. Тут даже не догадка, — заявил Венедиктов в эфире своей радиостанции.

Венедиктов: Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в части выпуска политзаключенных

Напомним, в пятницу состоялась встреча Владимира Путина и  Ангелы Меркель, во время которой президент России подчеркнул, что «противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства».

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