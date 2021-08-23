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Лукашенко обсудил кадровые вопросы в собственной Службе безопасности

23.08.2021 15:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко обсудил кадровые вопросы в собственной Службе безопасности
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко 23 августа принял с докладом начальника Службы Безопасности Президента Беларуси Дмитрия Шахраева.

По сообщению сайта president.gov.by, в повестке дня были «организационные и кадровые вопросы, внесенные соответствующие предложения».

«Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента, в том числе исходя из опыта прошлогодних событий, а также актуальных возникающих вызовов и угроз», - отмечается в сообщении.


Как было доложено Александру Лукашенко, разрабатываемые Службой безопасности планы, в том числе во взаимодействии с иными государственными органами, «позволяют качественно и максимально оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы изменяющейся обстановки».
 
 
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Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента.
 
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