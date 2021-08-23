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Лукашенко обсудил кадровые вопросы в собственной Службе безопасности
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
По сообщению сайта president.gov.by, в повестке дня были «организационные и кадровые вопросы, внесенные соответствующие предложения».
«Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента, в том числе исходя из опыта прошлогодних событий, а также актуальных возникающих вызовов и угроз», - отмечается в сообщении.
Как было доложено Александру Лукашенко, разрабатываемые Службой безопасности планы, в том числе во взаимодействии с иными государственными органами, «позволяют качественно и максимально оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы изменяющейся обстановки».
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Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента.
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