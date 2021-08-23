Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента, в том числе исходя из опыта прошлогодних событий, а также актуальных возникающих вызовов и угроз», - отмечается в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко обсудил кадровые вопросы в собственной Службе безопасности Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента.

По сообщению сайта president.gov.by, в повестке дня были «организационные и кадровые вопросы, внесенные соответствующие предложения».Как было доложено, разрабатываемые Службой безопасности планы, в том числе во взаимодействии с иными государственными органами, «позволяют качественно и максимально оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы изменяющейся обстановки».