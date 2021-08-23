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В Брестском районе работники предприятия похитили более 6 т дизтоплива

23.08.2021 15:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления БЭП Брестской области вскрыли преступную схему обогащения. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники предприятия, действуя в сговоре, организовали хищение дизтоплива прямо со склада в Брестском районе. Для этого через врезку из системы хранения был выведен шланг в подсобное помещение. Там топливо разливалось по канистрам, а затем вывозилось.

При содействии ОМОНа все участники преступной цепочки задержаны. В личных автомобилях фигурантов изъято около 900 л дизтоплива, примерно столько же было приготовлено для вывоза. В ходе обыска у них обнаружено еще 6 т нефтепродукта. Более 10 подозреваемых в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в крупном размере, задержаны.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные действия для установления роли каждого участника в криминальной схеме, а также других фактов преступной деятельности.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудники предприятия, действуя в сговоре, организовали хищение дизтоплива прямо со склада в Брестском районе. Для этого через врезку из системы хранения был...
 
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