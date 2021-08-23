Беларусь получила от МВФ почти 1 млрд долларов

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов. Около $275 млрд из новых резервов получили развивающиеся страны, из них $25 млрд выделено государствам СНГ и Грузии.

Беларусь в число стран с нелегитимными режимами по версии МВФ не попала и получила от фонда помощь в размере более $900 млн, прибавив 12% к своим международным резервам. На 1 августа золотовалютные резервы Беларуси составляли $7,4 млрд. Россия в ходе допэмиссии резервов МВФ получила SDR на $17,5 млрд, сообщает РБК.



Скриншот с сайта rbc.ru