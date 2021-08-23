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Беларусь получила от МВФ почти 1 млрд долларов
Источник материала: Myfin
Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов. Около $275 млрд из новых резервов получили развивающиеся страны, из них $25 млрд выделено государствам СНГ и Грузии.
Беларусь в число
стран с нелегитимными режимами по версии
МВФ не попала и получила от фонда помощь
в размере более $900 млн, прибавив 12% к
своим международным резервам. На 1
августа
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