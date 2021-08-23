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Молдованин пытался незаконно перевезти через белорусскую границу ампулы и таблетки с психотропом
Источник материала: БелТА23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС опасного психотропного вещества, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.
В пункте пропуска "Новая Гута" при досмотре Mercedes гомельские таможенники обнаружили 310 ампул и 100 таблеток, содержащих опасное психотропное вещество трамадол. Партия лекарственных средств с психотропами была спрятана в сумках среди другого товара.
"Данное вещество входит в состав обезболивающих лекарственных средств и разрешено только к контролируемому обороту на территории Беларуси. Для перемещения через таможенную границу необходимо задекларировать его в установленном порядке, иметь при себе разрешающие документы (рецепт врача, справку или выписку из медицинской документации пациента или их заверенные копии)", - пояснили специалисты.
Эти требования гражданин Молдовы, который следовал в Украину, не выполнил. В действиях водителя усматриваются признаки преступления по ч.2 ст.328-1 УК.
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В пункте пропуска "Новая Гута" при досмотре Mercedes гомельские таможенники обнаружили 310 ампул и 100 таблеток, содержащих опасное психотропное вещество трамадол....
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