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В Польше неизвестные надругались над госфлагом Беларуси - возбуждено уголовное дело

23.08.2021 16:06 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше неизвестные надругались над Государственным флагом Беларуси - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщил начальник УСК по г.Минску Сергей Паско.

"По данным следствия, не позднее 21 августа этого года неустановленные лица, находясь на территории Польши, умышленно, по мотивам политической и идеологической вражды, демонстративно бросили на тротуар Государственный флаг Республики Беларусь, после чего топтали и пачкали госсимвол Беларуси, тем самым выражая неуважительное и пренебрежительное отношение к нему, - рассказали в СК. - Свои противоправные действия неизвестные снимали на видео, а после разместили в свободном доступе на различных интернет-ресурсах".

УСК по г.Минску возбудил уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) УК. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Проверяется информация о причастности к преступным действиям конкретных граждан Беларуси, находящихся на территории иностранного государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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УСК по г.Минску возбудил уголовное дело по ст.370 (надругательство над государственными символами) УК.
 
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