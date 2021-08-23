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Наша Нива: Европейские партнеры требуют от нового собственника МТБанка доказать, что сделка не фиктивная
Источник материала: Партизан
Сумма сделки не разглашалась, в официальном банковском релизе было сказано, что «решение принято с учетом инвестиционной привлекательности банка».
До сих пор в бизнес-кругах нет согласия, как рассматривать сделку по покупке банка: кто-то считает, что это декоративный акт, другие говорят, что Абдо мог посягнуть на приятную цену, ведь бизнес Олексина попал под санкции.
Как стало известно «
«Западные банки потребовали доказательств того, что сделка не фиктивная. Они не хотят иметь дела с санкциями. Под доказательствами подразумеваются подтверждения того, что сделка планировалась до введения санкций против Олексина и до того, как даже о таких планах стало известно. Речь идет о сроке в два года до завершения сделки», — сообщили «Нашей Ниве» сведущие банкиры.
Что может послужить в качестве доказательств?
«Обычно, когда начинаются переговоры о продаже крупного бизнеса, в том числе банков, стороны подписывают договор о неразглашении, ведь инвестору нужно раскрыть всю отчетность. Но вы можете не договориться, и вот чтобы раскрытые документы не начали «играть», подписывается договор, при этом присутствуют свидетели: юристы, нотариусы. Происходит оценка активов с другой стороны, что тоже как-то документально оформляется. Если новому собственнику банка удастся предоставить таких людей, проблем можно избежать», — говорят банкиры.
Напомним,
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Наша Нива: Европейские партнеры требуют от нового собственника МТБанка доказать, что сделка не фиктивная
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