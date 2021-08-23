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Будет расстройство кишечника! Названы продукты, с которыми нельзя сочетать дыню
Источник материала: ОНТ
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова в интервью
Этот плод особенно полезен при заболеваниях печени и его не стоит сочетать ни с какими продуктами, считают некоторые специалисты. Но в разных странах есть блюда, в состав которых вместе с другими ингредиентами входит дыня.
По мнению Белоусовой, дыню вполне можно сочетать с разными продуктами. Исключение – свежие овощи.
Если выбираете напиток к дыне, то возьмите горячий чай. По словам специалиста, холодная вода плохо сочетается с этим плодом.
Кроме того, кисломолочными напитками не рекомендуется запивать дыню.
Хранить плод в холодильнике долго не следует, но 2-4 дня она продержится. Только заворачивать дыню диетолог советует в фольгу – это универсальный антисептик.
А еще Белоусова рассказала, какие дыни покупать не стоит.
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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik рассказала с какими продуктами и напитками можно или...
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