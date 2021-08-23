«Самому молодому работнику – 20 лет. У самого опытного – стаж 43 года». Глава Белстата Инна Медведева – о коллективе и профессиональном празднике

Источник материала: ОНТ

23 августа в нашей стране отмечается День работников государственной статистики. И работа эта не из простых. Усидчивость, скрупулезность, внимание – за каждым статистическим показателем, за каждой цифрой и аналитическим выводом стоят колоссальная личная ответственность и кропотливый труд.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: «Если говорить о нашем коллективе и характеризовать его, если рисовать портрет статистика, то это высокопрофессиональный и очень дружный коллектив, который нацелен на решение своих задач. Это, конечно, женский коллектив. 93% работников – это женщины. Они внимательные, скрупулезные, очень ответственно относятся к работе. Они все с высшим образованием. Средний стаж работы в статистике – 14 лет. Средний возраст нашего работника – 43 года. Самому молодому работнику – 20 лет. У самого опытного – стаж работы 43 года. Уважаемые коллеги, от лица руководства Национального статистического комитета и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником. Учрежденный указом Главы государства День работников государственной статистики является признанием нашей значимости в экономике, госуправлении и в жизни общества. Работа, которую мы выполняем, важна для принятия правильных управленческих решений, для развития нашей родины. Искренне благодарю за работу, которую вы выполняете каждый день скрупулезно, ответственно. Я уверена, что те подходы (а это объективность, своевременность, качество и независимость), которые мы используем, и впредь будут основными постулатами для выполнения вашей работы. Благодарю вас за то, что вы делаете каждый день. И желаю вам, чтобы те цифры, которые вы получали, служили на благо родины и каждого человека. Пусть в ваших семьях будут любовь, добро, мир и понимание. Пусть те цифры, которые мы выдаем в эфир и в общество, приносят удовлетворение и будут основой для того, чтобы каждый белорус жил лучше».





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