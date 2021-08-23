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В Бобруйске сотрудники МЧС спасли застрявшего в авто после ДТП водителя

23.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бобруйске сотрудники МЧС спасли застрявшего в авто после ДТП водителя

В Бобруйске сотрудники МЧС помогли водителю, оказавшемуся в ловушке в собственном автомобиле, попавшем в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.

Инцидент произошел около 13 часов 22 августа. На одной из улиц города столкнулись грузовой МАЗ и Mitsubishi Galant. Водитель легковушки в результате ДТП оказался заблокирован в собственном авто. Прибывшие на место сотрудники МЧС сумели вызволить водителя, после чего он был передан медикам. Мужчина с травмами различной степени тяжести был доставлен в городскую больницу скорой помощи.

Сам автомобиль в результате аварии получил серьезные повреждения.

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В Бобруйске сотрудники МЧС помогли водителю, оказавшемуся в ловушке в собственном автомобиле, попавшем в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Могилевского...
 
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