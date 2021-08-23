Собака просит купить ей игрушку в магазине. Невероятно! Хозяйке сложно устоять! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике собаке приглянулись резиновые утята на полке в магазине. Конечно, хозяйка не устояла перед поскуливанием и милыми глазками своего питомца и купила ему новые игрушки.





Пользователей Сети умилил пес, выпрашивающий игрушку: «Все детишки одинаковые», «Какой милаш! Уточку захотел», «Лапуля. Я бы ему тоже все игрушки купила», «Как такому не купить все, что он попросит?», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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