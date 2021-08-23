3 причины, почему мужчина то исчезает, то появляется. И как реагировать на такое отношение?

Источник материала: ОНТ

Новое знакомство, симпатия, флирт, приятные ухаживания, и общение, в общем-то, набирает обороты. Казалось бы, все замечательно, но вдруг мужчина без объяснения причин внезапно пропадает на неделю, месяц. Проходит время, и как ни в чем не бывало, он появляется. Женщины в такой ситуации теряются в сомнениях и не знают, что и думать. Так как же понять его цели и как правильно отвечать на это безответственное поведение?

Мужчины любят свою свободу и дорожат ею. Если он чувствует, что не готов отказаться от нее и от других женщин из-за вас, он отдаляется.





Если мужчина исчезает, не пишет и не звонит, а затем снова появляется, то на это есть две не самые приятные причины:

1. Он недостаточно сильно заинтересован в вас. Женщинам трудно признать этот факт, но вы просто не слишком нравитесь ему. Когда женщина действительно важна, мужчина не позволит сомневаться в себе. Любящий человек всегда будет стремиться как можно больше проводить время со своей половиной. Если он вами увлечен, то непременно даст об этом знать: позвонит, напишет, пригласит на свидание. И да, он будет делать это снова и снова. Именно через свои поступки парень регулярно и настойчиво убедит в искренности своих намерений. Ведь им доставляет удовольствие добиваться желаемого.

Если он вам не звонит и не пишет, значит, он о вас не думает. Что означает на самом деле одно из самых любимых мужских оправданий: «Я просто был слишком занят»? Конечно, чрезвычайная занятость может показаться убедительным аргументом, но в действительности за этим скрывается полное безразличие.





2. Он просто вас не уважает. Возможно, в вашем общении была ситуация, которая к этому привела. Когда женщина позволяет взаимодействовать с ней, нарушая границы, ее перестают уважать. Может быть, на подсознательном уровне он считал информацию, что может позволить так себя вести и ему за это ничего не будет. Проще говоря, он не боится потерять вас и ваше расположение. Так мужчина показывает, что не несет ответственности за ваши чувства, а также, что не так уж и сильно увлечен. Женщина со здоровой самооценкой никогда не позволит мужчине исчезать и снова появляться.

В чем ошибка женщин? Продолжать проявлять заинтересованность на его игнорирование.





3. У него есть запасной вариант. Если его исчезновения – это регулярная схема, возможно, он просто не свободен и рассматривает вас как запасной аэродром. Скорее всего, у него есть жена или подруга, и с вами он связывается только в удобное для себя время. Сексуальный интерес в данной ситуации – в приоритете. Важны не конкретно вы, а непосредственно возможность иметь с вами интимные отношения. Таким образом, мужчина самоутверждается за счет женщины, считывает обратную связь и подпитывается энергией. Это говорит лишь о том, что дама ему интересна исключительно для мимолетных встреч.

Чем дольше вы позволяете мужчине пропадать и игнорировать вас, тем менее серьезно он относится.

Есть ли смысл давать ему шанс или лучше сразу поставить точку?

Если человек непостоянен в своих намерениях, то верить ему уже очень сложно. Вас будет хронически сопровождать чувство тревоги из-за того, что на него нельзя положиться. Ведь самое главное правило в отношениях – встречи и свидания должны приносить радость, а не боль. Решите, по пути ли вам с мужчиной, в котором вы сомневаетесь. Для вас приемлемо такое нестабильное отношение? Если он регулярно возвращается, значит, женщине каким-то образом выгодно это. Ведь очень легко заблокировать номер и соцсети, когда действительно поняла, что достойна лучшего.

При общении с мужчинами, оценивайте их такими, какие они есть, а не такими, какими бы вы хотели их видеть.

Когда женщина ценна как личность, мужчина захочет развивать серьезные отношения, быть только с вами. Если вы нравитесь, он никуда и никогда не пропадет. Даже если существует личные причины, по которым парень не спешит торопить события, он не оставит вас в неизвестности и непременно об этом сообщит. Ведь ему нужна уверенность, что вы не разочаруетесь, и не исчезните из его жизни. Выбирайте тех, кто выбирает вас! И тогда всегда будете окружены вниманием, любовью и заботой.

Фото: Pexels

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