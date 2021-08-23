Общежития для студентов в Минске: быт, правила проживания и за что могут выселить

Источник материала: ОНТ

Как известно, от сессии до сессии живут студенты весело. Но университетская жизнь – это не только экзамены и зачеты. Иногородних волнует, где они будут жить. Кстати, с 25 августа начнется заселение в общежития БГУ. В этом учебном году места в них получат более 8000 учащихся. Конечно, больше всего вопросов о том, как устроен быт в общежитии, возникает у первокурсников. А вот ответы на них в нашем следующем материале.





Есть мнение, что настоящим студентом можно стать, только пожив в общежитии. В первую очередь первокурснику предстоит пройти боевое крещение самостоятельным бытом – на столе больше не будет вкусная мамина еда, да и полы сами себя не вымоют. Если вам посчастливилось всю жизнь прожить в отдельной комнате, то на ближайшие пять лет об этом придётся забыть, подружиться с соседями, ознакомиться с правилами проживания в общежитии и четко их выполнять.

В Студенческом городке БГУ девять общежитий. Этим летом в них сделали косметический ремонт. Учащиеся уже совсем скоро переступят порог нового дома, а значит, что подготовка комнат к заселению на завершающей стадии. В блоке есть всё необходимое: мебель, постельное белье, плита, холодильник. А также – отдельные комнаты для подготовки к занятиям и тренажерные залы. А чтобы не потерять заветное место в общежитии, следует соблюдать чистоту и порядок. Если в комнате антисанитария, то сначала студент получит предупреждение от сотрудников общежития.

Алла Мелех, начальник Студенческого городка БГУ: «А если это уже повторяется часто, то тогда его вызывают на комиссию по профилактике. Сначала студент получает замечание, потом выговор, а потом, если он для себя не сделал выводы, он получает выговор с расторжением договора найма и покидает общежитие, но, к счастью, таких случаев у нас практически нет».

Любимого домашнего питомца нужно будет оставить дома. В правилах проживания прописано: заселяться с животными запрещено. А вот делить комнату с другом или подругой вполне возможно.

Елена Васильева, начальник службы заселения и регистрации Студенческого городка БГУ: «У нас места в общежитиях в соответствии с приказом ректора закреплены за определенными факультетами, поэтому обучающиеся с одного факультета, когда пишут заявление, указывают номер комнаты, в которой они проживали, а также тех людей, с которыми они хотели бы проживать в общежитии. Комиссия по жилищно-бытовым вопросам факультетов учебных подразделений просматривает данные заявления и, конечно, старается максимально удовлетворить желания студентов».

Заходить в общежитие студент может с 6:00 до 22:00. Если же вернулся позже установленного времени, нужно объяснить причину. Такое правило введено в целях безопасности.

Алла Мелех, начальник Студенческого городка БГУ: «Мы часто сталкиваемся с тем, что человек, который приехал в Минск, особенно это касается первого курса, оторвался от родителей, ему всё интересно, и они попадают в дурные истории, поэтому мы это всё контролируем. Раз уж ты к нам приехал, раз уж ты к нам заселился, мы за тебя отвечаем, чтобы потом родители нам не задавали вопросы. Если молодой человек не понимает того, что ему надо подумать о своем поведении и своевременно приходить в общежитие, ночью не посещать другие места, а спать, у нас есть телефоны родителей, мы тогда звоним родителям».

Если на момент заселения первокурснику не исполнилось восемнадцати лет, то договор найма на проживание в общежитии должны заключать родители. Заселение в общежития БГУ будет проходить с 25 по 31 августа. Если же у кого-то нет возможности приехать в эти сроки, то получить место можно до 10 сентября.

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