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Общежития для студентов в Минске: быт, правила проживания и за что могут выселить
Источник материала: ОНТ
Как известно, от сессии до сессии живут студенты весело. Но университетская жизнь – это не только экзамены и зачеты. Иногородних волнует, где они будут жить. Кстати, с 25 августа начнется заселение в общежития БГУ. В этом учебном году места в них получат более 8000 учащихся. Конечно, больше всего вопросов о том, как устроен быт в общежитии, возникает у первокурсников. А вот ответы на них в нашем следующем материале.
Есть мнение, что настоящим студентом можно стать, только пожив в общежитии. В первую очередь первокурснику предстоит пройти боевое крещение самостоятельным бытом – на столе больше не будет вкусная мамина еда, да и полы сами себя не вымоют. Если вам посчастливилось всю жизнь прожить в отдельной комнате, то на ближайшие пять лет об этом придётся забыть, подружиться с соседями, ознакомиться с правилами проживания в общежитии и четко их выполнять.
В Студенческом городке БГУ девять общежитий. Этим летом в них сделали косметический ремонт. Учащиеся уже совсем скоро переступят порог нового дома, а значит, что подготовка комнат к заселению на завершающей стадии. В блоке есть всё необходимое: мебель, постельное белье, плита, холодильник. А также – отдельные комнаты для подготовки к занятиям и тренажерные залы. А чтобы не потерять заветное место в общежитии, следует соблюдать чистоту и порядок. Если в комнате антисанитария, то сначала студент получит предупреждение от сотрудников общежития.
Любимого домашнего питомца нужно будет оставить дома. В правилах проживания прописано: заселяться с животными запрещено. А вот делить комнату с другом или подругой вполне возможно.
Заходить в общежитие студент может с 6:00 до 22:00. Если же вернулся позже установленного времени, нужно объяснить причину. Такое правило введено в целях безопасности.
Если на момент заселения первокурснику не исполнилось восемнадцати лет, то договор найма на проживание в общежитии должны заключать родители. Заселение в общежития БГУ будет проходить с 25 по 31 августа. Если же у кого-то нет возможности приехать в эти сроки, то получить место можно до 10 сентября.
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Как известно, от сессии до сессии живут студенты весело. Но университетская жизнь – это не только экзамены и зачеты. Иногородних волнует, где они будут жить. Кстати,...
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