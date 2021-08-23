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18-летний парень в Орше обстрелял автобус из пневматического пистолета
Источник материала: ОНТ
В Орше парень обстрелял рейсовый автобус из пневматического пистолета,
Представители автобусного парка Орши обратились в милицию и рассказали, что одна из машин имеет повреждение от пули после возвращения с маршрута. Было установлено, что в окно автобуса стреляли из пневматического оружия.
Правоохранители начали поиск стрелка. 18-летний местный житель попал в поле зрения. Как показали камеры видеонаблюдения, молодой человек достает оружие и прицеливается в сторону автобуса, проезжающего мимо.
Выяснилось также, что пневматический пистолет принадлежит приятелю оршанца.
Оружие изъяли. Возбуждено уголовное дело.
Фото: скриншот из видео УВД Витебского облисполкома
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В Орше парень обстрелял рейсовый автобус из пневматического пистолета, сообщили в УВД Витебского облисполкома. Представители автобусного парка Орши обратились в...
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