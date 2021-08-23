От 150 рублей. Сравниваем цены на аренду жилья в городах-спутниках – Жодино, Смолевичи, Руденск

Источник материала: ОНТ

23 августа абитуриенты нынешнего года уже выдохнули, результаты известны. Наступает не менее волнительный период – это заселение в общежития. Но что делать, если мест на всех не хватит? Столичные цены на недвижимость, прямо скажем, часто кусаются.

Узнали стоимость аренды квартир в городах-спутниках. Подробнее – в сюжете программы «Наше утро».









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