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От 150 рублей. Сравниваем цены на аренду жилья в городах-спутниках – Жодино, Смолевичи, Руденск

23.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

От 150 рублей. Сравниваем цены на аренду жилья в городах-спутниках – Жодино, Смолевичи, Руденск

23 августа абитуриенты нынешнего года уже выдохнули, результаты известны. Наступает не менее волнительный период – это заселение в общежития. Но что делать, если мест на всех не хватит? Столичные цены на недвижимость, прямо скажем, часто кусаются. 

Узнали стоимость аренды квартир в городах-спутниках. Подробнее в сюжете программы «Наше утро». 



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23 августа абитуриенты нынешнего года уже выдохнули, результаты известны. Наступает не менее волнительный период – это заселение в общежития. Но что делать, если...
 
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