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20-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился тремя матчами

23.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

20-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился тремя матчами

20-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился тремя матчами. Один из лидеров БАТЭ поделил очки с «Энергетиком-БГУ».

Игра завершилась со счетом 1:1 – оба мяча были забиты в первой половине стартового тайма. «Динамо-Брест» на домашнем стадионе с минимальным преимуществом было сильнее жодинского «Торпедо» – 3:2. Футболисты «Минска» с разгромным счетом уступили гродненскому «Неману» – 0:4. В турнирной таблице по-прежнему лидирует солигорский «Шахтер» (отметим, что у команды в запасе еще три перенесенных матча). На втором месте по-прежнему БАТЭ, замыкает тройку брестский «Рух».

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Теги: Брест, Минск
 
 
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20-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился тремя матчами. Один из лидеров БАТЭ поделил очки с «Энергетиком-БГУ». Игра завершилась со счетом 1:1 – оба мяча...
 
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