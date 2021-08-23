Группа ИКАО для расследования инцидента с рейсом Ryanair прибыла в Беларусь

Источник материала: ОНТ

В Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair прибыла группа ИКАО, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Рабочее совещание по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair в Национальном аэропорту Минск состоялось с представителями группы ИКАО.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, межведомственная комиссия Беларуси и руководители авиационных организаций приняли участие в совещании.

Авраменко подчеркнул, что для объективного расследования обстоятельств инцидента Беларусь обеспечит доступ ко всем материалам и информации.

Проверка Беларуси в 2017 году по вопросам авиационной безопасности, по его словам, показала, что меры, принимаемые в стране, более чем на 90% соответствуют международным требованиям.

Значимость международного транспарентного расследования для установки объективных фактов, связанных с событием 23 мая 2021 года отметил Сикорский.

Сильвен Лефойер, руководитель прибывшей группы ИКАО, заверил, что работа экспертов пройдет в обстановке открытости и объективности.

Встречи с персоналом и выезды в авиационные организации в том числе входят в план работы группы ИКАО.

Комиссия по итогам визита внесет изменения в предварительный отчет, который планируют в сентябре 2021 года подготовить. К ноябрю текущего года представят итоговый отчет.

Фото с сайта Министерства транспорта и коммуникаций













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