Реакция кота на приставания мопса заставила Сеть хохотать

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовали в TikTok. На ролик обратил внимание ridus.ru .

В кадре кот Джем безразлично отмахивается от мопса Бориса, пока тот суетливо бегает вокруг. Выдержке кота можно позавидовать!





Питомцы рассмешили комментаторов до слез: «Мне нравится, как он в конце такой – да ну его», «Кот прямо барон, ему на все плевать», «Ахаха, какие оба смешные», «Не победил пушистого», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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