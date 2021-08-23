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Андрейченко: эгоизм политических элит отдельных стран Запада ведет к росту напряженности в мире

23.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эгоизм политических элит отдельных стран Запада ведет к росту напряженности в различных уголках мира. Об этом заявил Председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко на Генассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – она прошла в видеоформате.


Белорусские парламентарии открыты для взаимодействия. На пленарном заседании в формате видеоконференции было предложено провести межпарламентский форум АСЕАН- Беларусь - в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Эгоизм политических элит отдельных стран Запада ведет к росту напряженности в различных уголках мира. Об этом заявил Председатель Палаты представителей Беларуси...
 
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