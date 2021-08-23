Жители немецких городов вышли на улицы с требованиями принять беженцев из Афганистана

Источник материала: ОНТ

Принять беженцев из Афганистана – с такими требованиями жители немецких городов вышли на улицы.





Тысячи людей собрались перед зданием ведомства федерального канцлера в Берлине. Затем отправились к зданию Министерства иностранных дел. Один из участников акции, афганец, рассказал, что уже несколько дней голодает в знак протеста. Его брат много лет сотрудничал с немецкими вооруженными силами в Афганистане. И сейчас его вместе с семьей бросили, их судьбу будут решать талибы. И скорее всего, по мнению мужчины, их убьют. Митинги в защиту афганцев, которые оказались в опасности, поддержали в Киле, Нижней Саксонии, во Франкфурте-на-Майне.

Подписывайтесь на нас в Telegram