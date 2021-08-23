ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жители немецких городов вышли на улицы с требованиями принять беженцев из Афганистана

23.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жители немецких городов вышли на улицы с требованиями принять беженцев из Афганистана

Принять беженцев из Афганистана – с такими требованиями жители немецких городов вышли на улицы. 


Тысячи людей собрались перед зданием ведомства федерального канцлера в Берлине. Затем отправились к зданию Министерства иностранных дел. Один из участников акции, афганец, рассказал, что уже несколько дней голодает в знак протеста. Его брат много лет сотрудничал с немецкими вооруженными силами в Афганистане. И сейчас его вместе с семьей бросили, их судьбу будут решать талибы. И скорее всего, по мнению мужчины, их убьют. Митинги в защиту афганцев, которые оказались в опасности, поддержали в Киле, Нижней Саксонии, во Франкфурте-на-Майне.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принять беженцев из Афганистана – с такими требованиями жители немецких городов вышли на улицы.  Тысячи людей собрались перед зданием ведомства федерального...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему беженцы стремятся в Европу и не хотят просить убежища в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by