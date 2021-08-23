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Жители немецких городов вышли на улицы с требованиями принять беженцев из Афганистана
Источник материала: ОНТ
Принять беженцев из Афганистана – с такими требованиями жители немецких городов вышли на улицы.
Тысячи людей собрались перед зданием ведомства федерального канцлера в Берлине. Затем отправились к зданию Министерства иностранных дел. Один из участников акции, афганец, рассказал, что уже несколько дней голодает в знак протеста. Его брат много лет сотрудничал с немецкими вооруженными силами в Афганистане. И сейчас его вместе с семьей бросили, их судьбу будут решать талибы. И скорее всего, по мнению мужчины, их убьют. Митинги в защиту афганцев, которые оказались в опасности, поддержали в Киле, Нижней Саксонии, во Франкфурте-на-Майне.
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Принять беженцев из Афганистана – с такими требованиями жители немецких городов вышли на улицы. Тысячи людей собрались перед зданием ведомства федерального...
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