Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран

Источник материала: ОНТ

Странам ОДКБ необходимо выработать общую позицию по Афганистану, в том числе в связи с возможным признанием талибов в ряде стран. Об этом сегодня говорили лидеры стран в режиме видеоконференции .





ФОТО: president.gov.by

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