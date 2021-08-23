|
Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран
Источник материала: ОНТ
Странам ОДКБ необходимо выработать общую позицию по Афганистану, в том числе в связи с возможным признанием талибов в ряде стран. Об этом сегодня говорили лидеры стран
ФОТО: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Странам ОДКБ необходимо выработать общую позицию по Афганистану, в том числе в связи с возможным признанием талибов в ряде стран. Об этом сегодня говорили лидеры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)