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Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран

23.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран

Странам ОДКБ необходимо выработать общую позицию по Афганистану, в том числе в связи с возможным признанием талибов в ряде стран. Об этом сегодня говорили лидеры стран в режиме видеоконференции


ФОТО: president.gov.by

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Странам ОДКБ необходимо выработать общую позицию по Афганистану, в том числе в связи с возможным признанием талибов в ряде стран. Об этом сегодня говорили лидеры...
 
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