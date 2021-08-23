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3-летний мальчик в Стародорожском районе дотронулся до оголенного провода и погиб

23.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3-летний мальчик в Стародорожском районе дотронулся до оголенного провода и погиб

Обстоятельства гибели трехлетнего ребенка устанавливают следователи, сообщили в Следственном комитете.

22 августа вечером, по данным следствия, в агрогородке Синегово Стародорожского района трое детей 3-х, 7-ми и 13-ти лет были одни дома. Старший брат около 19:30 услышал крик сестры и выбежал во двор. Он увидел трехлетнего брата без признаков жизни возле электрического насоса. Соседи вызвали скорую и пытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.

Мальчик, по предварительной информации, прикоснулся к оголенной части электропровода насоса и скончался на месте от полученной электротравмы. Отмечается, что семья – в социально опасном положении.

Стародорожский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели ребенка.

Фото: СК Беларуси

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Обстоятельства гибели трехлетнего ребенка устанавливают следователи, сообщили в Следственном комитете. 22 августа вечером, по данным следствия, в агрогородке...
 
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