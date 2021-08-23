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«Война против Польши была неизбежна». Вот какие планы были у Гитлера
Источник материала: СТВ
Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «
Пакт Молотова-Риббентропа состоит из семи коротких статей. Согласно этому документу, обе страны обязываются воздержаться от нападения друг на друга как по отдельности, так и с другими странами. Если на одну из этих стран нападут, вторая страна обязуется не поддерживать агрессора.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:
Евгений Новик, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, доктор исторических наук:
Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:
Тайный дополнительный протокол состоит из преамбулы и четырех пунктов. По протоколу в сферу интересов СССР попадают Латвия, Эстония, Финляндия и Бессарабия (историческая область на территории современных Молдовы и частично Украины). В сферу интересов Германии – Литва.
Евгений Новик:
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Встреча увенчается банкетом, который состоится в том же кабинете Молотова, где велись переговоры. Сталин предложит тост: «Я знаю, как немецкий народ любит фюрера. Поэтому я хочу выпить за его здоровье».
Дмитрий Мигун, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидат исторических наук:
Сталин пребывает в прекрасном настроении. Он просит объявить на весь Союз, что подписание пакта о ненападении – победа советской дипломатии.
Договор о ненападении сразу опубликуют. Подписание этого документа становится сенсацией и свидетельствует о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии.
Дмитрий Мигун:
Сергей Третьяк:
Вадим Гигин:
Договор ратифицируют Верховным Советом СССР через неделю после его подписания, причем от депутатов скроют наличие секретного дополнительного протокола. На другой день после ратификации договора, 1 сентября 1939 года, Германия нападет на Польшу.
Вячеслав Данилович:
Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Сергей Третьяк:
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Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается...
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