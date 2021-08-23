Почему беженцы стремятся в Европу и не хотят просить убежища в Беларуси

Миграционный кризис на границах Беларуси и ЕС продолжается, и на данный момент сложно представить, как и когда он может быть разрешен. Один из вариантов не так давно высказал глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш, предложив мигрантам из Ирака просить убежище в Беларуси.



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«Если у этих граждан есть жалобы на жизнь в своей стране, если им тяжело или невозможно там жить, то у них есть все права попросить убежище в стране, куда они прилетели — то есть в Беларуси», — сказал он.

Может ли получиться так, что мигранты из Ирака останутся в Беларуси? И какова ситуация с миграцией в целом?

С этими вопросами Naviny.by обратились к эксперту BEROC Льву Львовскому:

— Даже если бы мигранты остались, это, скорее всего, не породило бы проблем с точки зрения экономики. Особенно если учесть, что численность населения в Беларуси падает — рождаемость ниже, чем естественная убыль населения. Это означает, что следовало бы как-то восполнять человеческие ресурсы и задуматься о привлекательности Беларуси для мигрантов.

— Для любых мигрантов?

— Конечно, нет. Все мигранты рассматриваются странами как две большие категории — трудовые мигранты и беженцы. Для мировой практики нормально привлечение трудовых мигрантов. При этом нередко конкретные государства выбирают определенные подтипы, четко определяя, кого они хотят приглашать к себе.

К примеру, Польша избрала стратегию привлекать людей, близких по культуре, в первую очередь — из Украины и Беларуси. Тема с картой поляка фактически является демографической программой по приглашению в страну культурно близких людей. У Канады другая стратегия, которая заключается в привлечении людей конкретных профессий.

Что касается Беларуси, то у нас нет никакой программы по привлечению определенных категорий мигрантов, если не считать упрощенные условия найма иностранцев для компаний-резидентов ПВТ.

Вторая категория мигрантов — беженцы — сильно отличается от трудовых мигрантов. Это люди, которым что-то угрожает, которые бегут от войны, от стихийных бедствий, от преследований. Таких мигрантов принимают гораздо меньше, поскольку это люди менее образованные, с низкой профессиональной квалификацией.

— К какой категории можно отнести беженцев из Ирака, которые сейчас находятся в Беларуси и пытаются попасть в ЕС?

— Из Ирака выезжают скорее трудовые мигранты, чем беженцы. Ирак сегодня — далеко не худшая страна на земле. Средняя зарплата у них составляет 500-600 долларов, то есть в материальном плане жизнь там как минимум не хуже, чем в Беларуси. Несомненно, в Ираке есть свои проблемы, однако вряд ли они настолько серьезны, чтобы подталкивать людей тысячами становиться беженцами.

Эти люди выехали из Ирака скорее по рациональным причинам. Значит, это люди более предприимчивые, чем средние граждане, они более молоды, рассчитывают максимально выиграть от переезда, несмотря на сложности, связанные с необходимостью осваиваться в чужой стране, учить язык, искать новую работу.

— И все эти трудности им не очень хочется преодолевать, чтобы остаться в Беларуси?

— Беларусь по уровню жизни сильно уступает и Литве, и Польше. Серьезных экономических причин перебираться из Ирака в Беларусь сегодня нет. К тому же эмигрировать в Беларусь — довольно сложная задача. Представители правительства только начинали говорить о привлечении мигрантов, но не сделали ничего, поэтому остаться в Беларуси довольно сложно, невозможно просто приехать сюда и жить.

Поэтому можно с уверенностью говорить, что мигрантов из Ирака интересует не Беларусь, а ЕС. Вряд ли они даже Литву рассматривают в качестве конечной точки, скорее они надеются оттуда попасть в более богатые европейские страны.

Так что крайне маловероятно, что они останутся в Беларуси, если не смогут попасть в Европу.