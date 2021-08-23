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В Лиде задержали Ольгу Махнач, жену бывшего подполковника милиции Юрия Махнача

23.08.2021 16:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Супругу уволившегося после выборов подполковника милиции Юрия Махнача Ольгу задержали в Лиде, сообщает тг-канал «Задержания, суды в Лиде».

В Лиде задержали Ольгу Махнач, жену бывшего подполковника милиции Юрия Махнача

Юрий Махнач — бывший командир роты ППС Лидского РОВД. После выборов он записал обращение к силовикам, в котором рассказал о том, кто отдавал приказы о жестких разгонах людей на улицах в Лиде. Девять месяцев назад он покинул Беларусь.

Ольгу Махнач уже отпустили, она дома. Но в жилище обыск, уточняет информацию лидский телеграм-канал.

 
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Супругу уволившегося после выборов подполковника милиции Юрия Махнача Ольгу задержали в Лиде, сообщает тг-канал «Задержания, суды в Лиде».
 
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