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В Лиде задержали Ольгу Махнач, жену бывшего подполковника милиции Юрия Махнача
Источник материала: Навiны
Супругу уволившегося после выборов подполковника милиции Юрия Махнача Ольгу задержали в Лиде,
Юрий Махнач — бывший командир роты ППС Лидского РОВД. После выборов он записал обращение к силовикам, в котором рассказал о том, кто отдавал приказы о жестких разгонах людей на улицах в Лиде. Девять месяцев назад он покинул Беларусь.
Ольгу Махнач уже отпустили, она дома. Но в жилище обыск, уточняет информацию лидский телеграм-канал.
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Супругу уволившегося после выборов подполковника милиции Юрия Махнача Ольгу задержали в Лиде, сообщает тг-канал «Задержания, суды в Лиде».
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