Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Беларусью. Усов: это попытка выйти из-под санкций

Источник материала: Салiдарнасць

В понедельник Александр Лукашенко на онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что конфликт на границе с Беларусью устроила… Польша.





По его словам, афганские беженцы уже пошли через Беларусь на Запад, куда их сами позвали, обещая всех принять.

– Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси, – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил:

– И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе – ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать.

Тем временем политолог Павел Усов пишет о нелегальных мигрантах со стороны Беларуси:

– Это элемент гибридной войны, целенаправленное воздействие режима, попытка продавить Запад и выйти из-под санкций. Транзит изначально хорошо организован информационно и логистически, при прямой поддержке силовых структур режима... Любые уступки в этом направлении со стороны Польши, Литвы, Латвии только ухудшают ситуацию. Польское правительство под давлением общественного мнения, уже готово направить гумпомощь для официального Минска, с тем чтобы помочь в разрешении кризиса. И это именно то, чего добивается Лукашенко. Диктатор усилит давление и будет добиваться своего признания и уступок.

Между тем телеграм-канал Письма к дочери отмечает:

– Великий мигрантский поток, который должен был затопить Литву, Латвию, а заодно еще и Польшу, усох до тоненькой струйки из пары человек в день. А над угрозами устроить всем Третью мировую, никто не удосужился даже посмеяться. И, получается, что с трех сторон санкции, а с четвертой конец альтернативного легальному экспорта.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила Минск за «гибридную агрессию» в связи с миграционным кризисом.